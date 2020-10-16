также в разделеПолитика
В «Слуге народа» допустили, что опрос профинансирует сам Зеленский 6
Резников: Минские соглашения подписывали «под дулом» 12
Зеленский: Турция готова присоединиться к платформе по деоккупации Крыма 17
Украина и Турция подписали новое военное соглашение 35
В КНУ имени Шевченко прокомментировали проигранную апелляцию по делу Мендель 20
Комитет ВР не смог рассмотреть госбюджет-2021 32
Зеленский пригласил патриарха Варфоломея в Украину 13
У Зеленского пояснили, зачем спрашивают о Будапештском меморандуме 18
Богатырев: Медведчук заставил власть поменять позицию по отношению к закупке вакцины в РФ 44
Тихановская планирует визит в Киев 15
В ОП объяснили, почему Зеленский решил спросить украинцев о каннабисе 28
Чаплыга: Вопросы Зеленского для всеукраинского опроса - это на самом деле идеи Медведчука 44
«Опрос Зеленского»: Журналист вспомнил о закрытии дела «Свинарчукгейта» 24
Нардепы оспорили в КСУ создание Нацоператора на рынке табака 12
Нардеп: «Опрос Зеленского» профинансируют меценаты 9
ОП: Пункт о сокращении численности Рады включен в опрос для убеждения политиков 10
Зеленский объявил все вопросы общенационального опроса 25 октября 80
Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке за диссертацию 50

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Турции с рабочим визитом, вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

В соответствии с указом президента Украины № 450/2020 «О награждении Р. Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого», президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Эрдоган поблагодарил главу Украинского государства за награду.

«Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды», - сказал президент Турции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
10
Теги