Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Турции с рабочим визитом, вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.
В соответствии с указом президента Украины № 450/2020 «О награждении Р. Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого», президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Эрдоган поблагодарил главу Украинского государства за награду.
«Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды», - сказал президент Турции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время