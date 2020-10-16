Украинская Православная Церковь спустя 30 лет после дарования автономии растет и развивается, несмотря на давление со стороны властей и последствия церковного раскола.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«Скоро мы будем отмечать 30-летие получения Благословенной Грамоты Московского Патриарха Алексия II о даровании Украинской Церкви независимости и самостоятельности в её управлении.

30 лет — это возраст духовного совершеннолетия, это практически жизнь. И сейчас можно подвести определенные итоги. За эти тридцать лет произошли колоссальные изменения и в количественном и в качественном измерении», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, в каких исторических условиях происходило развитие Украинской Православной Церкви.

«В первые же годы самостоятельности, наша Церковь столкнулась с огромными проблемами. Бывший предстоятель УПЦ, митрополит Филарет учинил раскол, создав т. н. «Киевский патриархат» и попытался отколоть от Церкви ее чад. При этом, государственные структуры целиком и полностью были на стороне раскольников. Однако Церковь выстояла.

Нечто подобное произошло и спустя четверть века, когда наша Церковь снова пережила огромное давление власти, требующей механического объединения с нераскаявшимися раскольниками и подчинения Константинопольскому патриарху. И вот, не смотря на все давления и гонения, Церковь продолжает расти и развиваться. Новые храмы продолжают строиться, новые общины — открываться. Без государственной поддержки, а порой, и вопреки антицерковным чиновникам. Не за счет захватов, как это мы видим у раскольников, а за счет живых людей. И это, мне кажется, главный признак того, что Церковь наша жива и Христос с нею», - подчеркнул управделами УПЦ.

Как сообщалось ранее, в этом году исполняется 30 лет с момента подписания Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием ІІ грамоты, которой УПЦ было предоставлено право быть самостоятельной и независимой в своём управлении.