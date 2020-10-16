Белорусская оппозиционерка, кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию относительно событий в стране. Об этом она сказала в интервью белорусской службе Радио Свобода.

Тихановская обратила внимание на готовность Киева поддержать санкции против белорусских властей, введенные Евросоюзом за фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов.

«Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введенные санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе», - сказала оппозиционерка.

Тихановская, не признавшая своего поражения на президентских выборах в Беларуси, добавила, что хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной.

«Они (украинцы - ред.) близки нам исторически и культурно. У меня часто на Западе спрашивают: «понимают ли россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить?». Я отвечаю: «нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинцев понимаем, они - нас. Наши языки несколько ближе». Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже», - сообщила она.

В Беларуси более двух месяцев продолжаются протесты, они начались сразу же после президентских выборов, на которых шестой, согласно официальным данным, выиграл Александр Лукашенко. Его основная оппонентка Светлана Тихановська выехала из страны через несколько дней после выборов.

Европейский союз, США, Украины и еще ряд западных стран не признают легитимности Лукашенко как белорусского президента после того, как он тайно провел церемонию своей инаугурации.