также в разделеПолитика
В ОП объяснили, почему Зеленский решил спросить украинцев о каннабисе 18
Чаплыга: Вопросы Зеленского для всеукраинского опроса - это на самом деле идеи Медведчука 28
«Опрос Зеленского»: Журналист вспомнил о закрытии дела «Свинарчукгейта» 17
Нардепы оспорили в КСУ создание Нацоператора на рынке табака 12
Нардеп: «Опрос Зеленского» профинансируют меценаты 9
ОП: Пункт о сокращении численности Рады включен в опрос для убеждения политиков 10
Зеленский объявил все вопросы общенационального опроса 25 октября 57
Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке за диссертацию 49
Зеленский посетит с рабочим визитом Турцию 21
Журналист: СБУ готовит обыски на ботофермах, финансируемых окружением Порошенко 74
Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность 250
РФ покинула консультационную группу по MH17 42
Зеленский назначил новую главу Черниговской ОГА 68
У Зеленского назвали все вопросы всеукраинского опроса 162
Розенбаум: Медведчук добился отмены санкций против украинских компаний, показав, что не бросает слова на ветер 39
Зеленский выступит в Раде с ежегодным посланием 20 октября 9
Президент озвучил второй вопрос всеукраинского опроса 64
Байден определил приоритеты в отношении Украины 192

Белорусская оппозиционерка, кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию относительно событий в стране. Об этом она сказала в интервью белорусской службе Радио Свобода.

Тихановская обратила внимание на готовность Киева поддержать санкции против белорусских властей, введенные Евросоюзом за фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов.

«Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введенные санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе», - сказала оппозиционерка.

Тихановская, не признавшая своего поражения на президентских выборах в Беларуси, добавила, что хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной.

«Они (украинцы - ред.) близки нам исторически и культурно. У меня часто на Западе спрашивают: «понимают ли россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить?». Я отвечаю: «нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинцев понимаем, они - нас. Наши языки несколько ближе». Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже», - сообщила она.

В Беларуси более двух месяцев продолжаются протесты, они начались сразу же после президентских выборов, на которых шестой, согласно официальным данным, выиграл Александр Лукашенко. Его основная оппонентка Светлана Тихановська выехала из страны через несколько дней после выборов.

Европейский союз, США, Украины и еще ряд западных стран не признают легитимности Лукашенко как белорусского президента после того, как он тайно провел церемонию своей инаугурации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги