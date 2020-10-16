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В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производители тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах. Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК «Нафтогаз Украины» о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО).

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области - 56%, Днепропетровской - 71%, Кировоградской - 81%, Ивано-Франковской - 82%, Донецкой - 86%.

Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предупредить развитие проблемы.

Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867.

К таким условиям, в частности, относится подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:

  • соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК «Нафтогаз Украины» договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управления имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%;
  • заключение и выполнение договора с НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ согласно типовому договору в рамках реализации Закона Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители»;
  • представление и выполнение согласованного исполнительным органом соответствующего местного совета графика погашения задолженности, а также осуществление текущих расчетов за использованный природный газ.

Справка:

Информация о производителях тепловой энергии, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона, также по вторникам и четвергам обновляется в специальном разделе на сайте НАК «Нафтогаз Украины» для оперативного мониторинга со стороны соответствующих предприятий ТКЭ, местных органов власти и обл (гор) госадминистраций.
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