В Днепровском районе Киева оборвался лифт с медработниками скорой помощи, которые приехали на вызов. Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook.

Медики отправились на вызов поздно вечером 14 октября.

По указанному адресу их встретила мать больной женщины и 10-летняя дочь. Все вместе сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. Добравшись до 5-го этажа, лифт вдруг начал стремительно падать вниз.

К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих из клети, на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке.