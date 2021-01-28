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В Киеве в переулке Приватном в Святошинском районе двое мужчин упали в шахту лифта, в результате этого один из них погиб, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
ForUm

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