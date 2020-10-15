Великобритания вводит визовые санкции и замораживает счета тех, кто ответственен за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на МИД Британии.

«Великобритания применит санкции, объявленные ЕС, против шести физических и одного юридического лица, причастных к отравлению и покушения на убийство Алексея Навального в рамках режима санкций ЕС в отношении химического оружия», - говорится в сообщении.

К санкционного списка включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Яровых, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В ведомстве отметили, что введенные санкции посылают сильный сигнал о том, что применение химического оружия имеет последствия и представляет угрозу для основанной на правилах международной системы, призванной обеспечить безопасность всех людей.

«Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Алексея Навального. Любое применение химического оружия Российским государством нарушает международное право. Мы полны решимости привлечь виновных к ответственности» - заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.

Также Британия вслед за ЕС ввела санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с финансированием им деятельности ЧВК «Вагнера» в Ливии.

Напомним, 15 октября Евросоюз ввел санкции против 6 высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.