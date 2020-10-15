Вчера, 14 октября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук в начале заседания поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в пределах обсуждения работы группы по безопасности ТКГ отметил достижения во внедрении режима тишины, который сохраняется уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе безопасности группы. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы.

При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц.

Со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено.

Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины.