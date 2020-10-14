В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который обокрал дом иностранного дипломата, сообщает пресс-служба столичной полиции.

К столичным полицейских обратился мужчина и сообщил, что в течение ночи из частного дома, где он живет вместе с семьей, неизвестный похитил деньги и ноутбук. Для раскрытия преступления оперативный дежурный Шевченковского управления полиции направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов и оперативников.

Как рассказал начальник отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус, правоохранители опросили потерпевшего и начали поиски вора. «Задержанию вора предшествовала кропотливая работа сотрудников криминальной полиции, следователей и криминалистов. На месте происшествия изъяли следы и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли», – отметил он.

Задержанный – 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. У вора полицейские изъяли краденые вещи.

«По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы», - добавил Леус.