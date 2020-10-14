Самая большая бомба времен Второй мировой войны, когда-либо найденная в Польше, взорвалась во время процесса обезвреживания.

Об этом сообщил представитель польского военно-морского флота, передает «Европейская правда».

Вероятность того, что бомба взорвется на дне судоходного канала Балтийского моря, была 50 на 50, все водолазы остались невредимы.

Около 750 жителей были эвакуированы в районе портового города Свиноуйсьце.

Британские ВВС сбросили бомбу Tallboy во время рейда в 1945 году, который потопил немецкий крейсер Lützow.

Свиноуйсьце во время бомбардировки входило в состав Германии и назывался Свинемюнде.

Сообщается, что толчок от последнего взрыва ощущался в некоторых частях города, и на видео видно, как взрыв поднял в воздух большой столб воды.

Бомба была длиной 6 м и весила 5,4 тонны, почти половина из которых была ее взрывчаткой.

Бомба залегала на глубине 12 метров, и только ее нос торчал наружу.

Военно-морские силы использовали дистанционно управляемое устройство, чтобы попробовать «дефлагратировать» бомбу - метод, который в случае успеха сжигает заряд взрывчатого вещества, не вызывая детонации.

«Процесс дефлаграции превратился в детонацию. Объект можно считать нейтрализованным, он больше не будет представлять угрозы судоходному каналу Щецин-Свиноуйсьце»,-заявил пресс-секретарь 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши генерал-лейтенант Гжегож Левандовски.

Бомбу нашли на дне Пястовского канала во время работ по углублению фарватера Свиноуйсце-Щецин в сентябре прошлого года. Операцию по ее нейтрализации называли беспрецедентной в масштабах Европы.