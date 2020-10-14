Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы - сильные, современные, перспективные. Мы умеем брать на себя ответственность. Мы готовы платить высокую цену за свою свободу. Мы хорошо знаем своих врагов и уж точно понимаем любое политическое коварство. Мы не сомневаемся в своих друзьях. Потому что мы - зрелая нация, которая имеет пантеон великих защитников и четко понимает свои цивилизационные цели. Сегодня, кстати, тот самый важный день, когда должны говорить вместе, в один голос. Говорить о том, что мы все - украинцы и в этом мире у нас есть только одна Украина, которую мы всегда должны защищать. Потому что это наше сердце, наш дух, наши мечты, наша судьба», – отметил он.

По словам Зеленского, уже седьмой год смысл этих слов очень практичен. «Это не просто что-то обязательное и сугубо официозное, что должны пафосно говорить по случаю выдающегося дня. Имеющаяся сегодня вооруженная агрессия против Украины навсегда закрыла для нас возможность легкомысленно относиться к вопросам защиты государственности. Вспомните время, когда война только начиналась: все мгновенно стало настоящим, оживив много эпизодов со страниц нашей бурной национальной истории, которая до этого могла казаться чем-то далеким и фантастическим. В 2014 году все стало иным. Герои стали героями, а враги - врагами. И мы наконец поняли, что такое быть настоящим защитником страны, когда ежедневно приходится менять свою личную жизнь на возможность счастливой жизни всей Украины», – подчеркнул президент.

«Сколько раз мы, украинцы, теряли наши исторические возможности. И сколько раз находили новые, чтобы наконец получить свое независимое государство. Которое наш народ много лет самоотверженно защищает от порабощения. Это действительно всенародное дело. Сегодня мы чтим память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. Их подвиг будут помнить все грядущие поколения украинцев. Это абсолютная истина», – заявил он.

«Сегодня мы говорим слова благодарности каждому, кто защищает наше государство в Вооруженных силах, выполняя свой долг с честью. Каждому, кто работает ради безопасности Украины в специальных службах. И каждому, кто помнит, что легальная работа и добросовестная уплата налогов является честным вкладом также и в нашу национальную оборону, что помогает ей быть системной и современной», – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что народ невозможно победить. «Никогда. Украинцы так долго и с такой болью шли к своей государственности, что теперь точно не будут отступать. Сколько бы кто-то не разрывал наше общество спекуляциями, как бы ни играл с человеческими эмоциями и чем бы ни угрожал государству за столом переговоров. Украина была, есть и будет. Это - настоящее. И это уже исторически доказанный факт», – подытожил он.

Напомним, в понедельник, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины.