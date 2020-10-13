Сегодня, 13 октября, на заседании правительства одобрен проект рамочного военного соглашения между Кабинетом Министров и правительством Турецкой Республики, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Подписание документа планируется в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику в период с 15 по 17 октября 2020 года. Подписать указанное соглашение уполномочен министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, это создаст правовые основы для расширения и углубления существующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны и начала сотрудничества с более чем двадцатью принципиально новыми актуальными направлениями.

«Наше взаимодействие с турецкими партнерами чрезвычайно динамичное. Только в июле мы обсуждали в Киеве рабочие моменты с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром - и вот финишная прямая. Такое взаимодействие, повторю, отражает стратегический характер наших отношений и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в Черноморско-азовском регионе», - отметил Таран.

Министр обороны также заявил, что недавно утвержденная президентом Стратегия национальной безопасности Украины определяет именно Турецкую Республику как одну из стран, с которой Украина будет развивать стратегическое партнерство для защиты интересов и укрепления региональной безопасности.