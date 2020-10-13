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Украина заняла 41 место в рейтинге стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам, во втором квартале 2020 года.

Рейтинг обнародован в ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners, передает Укринформ.

По сравнению с предыдущим годом, украинский паспорт переместился с 43 на 41 позицию в рейтинге. По состоянию на данный момент, паспорт нашей страны позволяет без получения визы посещать 129 направлений.

Япония удерживает первое место в Индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление света. Сингапур остается на 2-м месте, Южная Корея и Германия занимают 3-е место. Последним в рейтинге на 106-м месте оказался Афганистан, с паспортом которого можно посетить лишь 26 направлений.

Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которых ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

 
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