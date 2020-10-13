Доступен онлайн текст службы Покрова Пресвятой Богородицы.Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.
Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.
Скачать текст можно тут.
Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 6 Божественных литургий.
Блаженнейший Митрополит Онуфрий традиционно возглавит Божественную литургию в Свято-Покровском женском монастыре столицы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время