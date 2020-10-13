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Доступен онлайн текст службы Покрова Пресвятой Богородицы.Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 6 Божественных литургий.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий традиционно возглавит Божественную литургию в Свято-Покровском женском монастыре столицы.
ForUm

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