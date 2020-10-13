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В Луганской области, в поселке Белолуцк освящен храм Украинской Православной Церкви в честь Пресвятой Троицы.

Фото: Северодонецкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, чин освящения совершил митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.

Владыке Никодиму сослужили епископ Новопсковский Иринарх и духовенство благочиния. 

За труды на благо Украинской Православной Церкви митрополит Никодим наградил настоятеля храма протоиерея Александра Велиева правом ношения креста с украшениями. 

Свято-Троицкий храм в Белолуцке впервые освящен в 1885 году. Во время гонений на Церковь 1960-х годов храм закрыли и с того времени он начал разрушаться. Сейчас внутри храма провели реставрацию и в церкви совершаются богослужения. Храм относится к памятникам культурного наследия Украины.
ForUm

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