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Боец-фронтовик ООС Николай Никитенко, который поджег себя на Майдане Незалежности в ночь с 10 на 11 октября, скончался. Об этом на своей странице в  Facebook сообщила его дочь Юлия Микитенко

«Надеюсь, ты наконец найдешь там покой. Люблю тебя, па. С миром», - написала она.

Микитенко облил себя зажигательной смесью на Майдане Незалежности и поджег. Свидетели отметили, что они пытались сбить пламя.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что его доставили в больницу с 97% ожогов тела.

По данным общественной организации «Відсіч», мотивы 49-летнего мужчины были связаны с недовольством относительно политики президента Владимира Зеленского, в частности по поводу разведения сил на Донбассе. Дочь Микитенко это подтвердила.

«Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытайся себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане», - рассказала Юлия.

Никитенко в 2014 году участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.
ForUm

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