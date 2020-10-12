В Харьковской области освящен храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Андреевка.
Фото: Харьковская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии, чин освящения и первую литургию в новом Свято-Покровском храме возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий).
После Божественной литургии митрополит Онуфрий поздравил духовенство и верующих с радостным событием.
Владыка вручил церковные награды благотворителям храма и всем, кто приложил усилия к строительству.
В память о празднике Архиерей подарил общине икону Пресвятой Богородицы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время