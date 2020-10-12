Священнослужители Северодонецкой и Александрийской епархии Украинской Православной Церкви совершили молебны для призывников в ряды Вооруженных Сил Украины.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, протоиерей Сергий Токаренко пожелал Божьей помощи призывникам Луганской области и окропил их святой водой.
В Кировоградской области протоиерей Димитрий Городецкий традиционно провел молебен и благословил на службу призывников в Петровском РВК.
Священник каждому призывнику подарил нательный крестик и иконку святителя Николая Чудотворца. Так в районе происходит каждый отправка молодежи в ряды ВСУ, начиная с 2014 года.
На мероприятии присутствовали председатель Петровской РГА В.Больбот, военный комиссар Петровского РВК подполковник А. Откидач, секретарь Петровской поселкового совета В. Руденко.
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