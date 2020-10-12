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Священники Украинской Православной Церкви помогают жителям Луганской области, пострадавшим от лесных пожаров.

Фото: Северодонецкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, епископ Новопсковский Иринарх передал гуманитарную помощь жителям поселка Сиротино, которые пострадали от масштабных пожаров.

Погорельцам привезли вещи и продукты, а также хозяйственный инвентарь, необходимый для расчистки территории после пожара. Теперь люди смогут разобрать завалы – в Сиротино пожар уничтожил 80% жилых домов.

Необходимые вещи жителям Сиротино и Вороново уже передавали из храмов Северодонецкой епархии. 

Ранее наиболее пострадавшие от пожаров поселки посетил митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.

«В поселках владыка митрополит пообщался с местными жителями, обсудили потребности и возможности, как можно помочь пострадавшим от пожара. Те, в свою очередь обратили внимание, что на сегодняшний день не испытывают потребности в одежде, а остро нуждаются в стройматериалах, хозяйственном инвентаре и продуктах», - рассказали в епархии.

Сбор гуманитарной помощи в храмах Северодонецка продолжается. В епархии сообщают, что есть также возможность перечислить деньги погорельцам.

Номер карты 4149 4393 1962 3397 протодиакон Игорь (Шаповалов Игорь Николаевич).
ForUm

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