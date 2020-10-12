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Международный фестиваль православного кино «Покров» в связи с карантинными ограничениями проведут в режиме онлайн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт кинофестиваля, фильмы - участники конкурса, чьи авторы дадут на это согласие, будут продемонстрированы в интернете.

«В этом году кинофестиваль пройдет значительно позже, чем всегда. Дата проведения согласовывается», — сказано в сообщении на сайте фестиваля.

 Список участников и имена победителей кинофестиваля опубликуют на сайте «Покрова» после вынесения окончательного решения жюри.

  Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошёл по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в октябре 2003 года. Мероприятие приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Целью кинофестиваля «Покров» является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами.

 В прошлом году на фестивале представили около 70 лент из 11-ти стран мира. Традиционно конкурс фестиваля проходит в четырёх номинациях: «Документальное кино», «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Анимационное кино». 

 
ForUm

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