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Идея украинских властей о «карантине выходного дня» – это нарушение Конституционных прав граждан страны.

Фото: law.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя высказывания председателя медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого о новой идее – ввести в Украине «карантин выходного дня».

«Запретить людям проводить выходные так, как они считают нужным – незаконно. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (ст. 64 КУ) и «карантин выходного дня» отнюдь не является таким случаем», - подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Кроме того, он отметил, что «верующие люди обеспокоены тем, что при реализации «карантина выходного дня», они не смогут удовлетворить свои религиозные потребности, посещать церковь и участвовать в богослужении».

По его мнению, в этой идее отсутствует какая-либо логика: «на выходных сидите дома, а в остальные дни делайте, что хотите?»

«На сегодняшний день принято достаточно карантинных мероприятий и проблема в том, что их не соблюдают ни на концертах, ни в торговых центрах. Теперь решили зайти с другой стороны: запретить людям выходить из дома – «оригинально», – сказал юрист.

«Мне это напоминает людей в защитной спецодежде и грузовики, которые проводят дезинфекцию по улицам города с целью психологического воздействия и нагнетания», -заключил  протоиерей Александр Бахов.

 
ForUm

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