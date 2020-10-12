В Беларуси после встречи с самопровозглашенным президентом Лукашенко выпустили из СИЗО соратника известного оппозиционера Виктора Бабарыка Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, сообщает «Европейская правда».

В субботу, 10 октября, Лукашенко встречался с ними и другими членами оппозиции в СИЗО.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения по поправкам в Конституцию и выложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казалось на первом этапе».

Рабцевич рассказал, что намерен продолжать заниматься бизнесом.

Оба отпущены из СИЗО под домашний арест. На встрече с Лукашенко в субботу присутствовали 11 человек. Содержание беседы участники встречи не раскрыли.

За последние семь дней в эфире телеканала ОНТ дважды появлялись интервью с Воскресенским. Его жена, комментируя высказывания бизнесмена, допустила, что на мужа оказывали давление.

Воскресенского, который в команде Бабарыка отвечал за сбор подписей и работу с волонтерами, задержали 12 августа, ему предъявили обвинения в массовых беспорядках.

Рабцевич вместе с рядом других сотрудников PandaDoc был задержан 12 сентября оперативниками Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.