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Белорусские правозащитники по состоянию на 04:30 заявляют о 586 задержанных на воскресных акциях протеста.

Как передает Укринформ, список обнародован на сайте правозащитного центра "Вясна".

Согласно опубликованным данным, среди задержанных - десятки журналистов.

Ранее сообщалось, что у стелы «Минск - город-герой» произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков, было много задержанных. Также собравшихся демонстрантов избивали «неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками)». Для разгона протестующих в Минске используются водометы с красящей водой.

В столицу Беларуси Минск стянута военная и спецтехника. В том числе, были замечены бронемашины с пулеметом. Были закрыты 4 станции метро в центре Минска, после начала марша – еще две. Начались проблемы с интернетом. Происходят задержания журналистов.

Акции протеста и задержания проходят и в других городах Беларуси.

 
ForUm

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