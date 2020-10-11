Министерство обороны Армении сообщило об отправке Турцией и Израилем в Азербайджан новой партии ударных беспилотников. Их якобы доставили под видом гуманитарных грузов.
Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает агентство Infoport.
«Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза...», - сказал он.
Напомним, Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих во время боев с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Ранее стороны договорились о перемирии.
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