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Министерство обороны Армении сообщило об отправке Турцией и Израилем в Азербайджан новой партии ударных беспилотников. Их якобы доставили под видом гуманитарных грузов.

Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает агентство Infoport.

«Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза...», - сказал он.

Напомним, Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих во время боев с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Ранее стороны договорились о перемирии.
ForUm

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