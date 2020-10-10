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Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих во время боев с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Ранее стороны договорились о перемирии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, передает РБК-Украина.

Ведомство опубликовало имена и фамилии всех погибших в результате боевых действий. Из них 20 человек родились после 2000 года. Самый молодой из погибших — 2002 года рождения.

«Подразделения обороны Армении приостанавливают все атаки противника, причиняя большие потери человеческой силы. Противник пытается изменить ситуацию до 10 октября в гуманитарных целях. Противник применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк, а также поселка Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении», — говорится в сообщении.

Напомним, в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня.
ForUm

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