В Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны.

Соответствующий приказ издал президент Владимир Зеленский, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Киеве при необходимости госпиталь будет размещен на территории Дворца Спорта.