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В воскресенье, 11 октября, украинская столица Киев занял третье место в рейтинге загрязнения воздуха в городах. Первое место занял Дели (Индия) с индексом 167, второе - город Тегеран (Иран) с индексом 158.

Об этом сообщают данные ресурса IQAir.

В свою очередь, на четвертом месте оказался Джакарта (Индонезия) - 144, на пятом - Лахор (Пакистан) - 144.

В десятку также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Киргизия).

Отмечается, что жителям столицы не стоит находиться на улице, открывать окна, а в случае необходимости необходимо выходить в защитных масках.

Напомним, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей.
ForUm

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