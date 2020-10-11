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Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, обнародованном в субботу, 10 октября.

"Нам нужна стабильность как на местах, так и в процессе, который ведут сопредседатели Минской группы", - сказал Рама.

По его словам, соглашение о перемирии будет способствовать обновлению основных переговоров в согласованном формате.

Рама отметил, что особое беспокойство вызвало количество людей, которые погибли.

Он призвал сделать гуманитарную паузу для обмена военнопленными, задержанными и погибшими в результате боевых действий.

Напомним, Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в очередных обстрелах.
ForUm

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