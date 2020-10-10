В ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf. В результате пострадали два человека, среди которых ребенок, а также погиб водитель легковушки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла на трассе Р-33 в селе Милолюбовка.

«Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля Volkswagen Golf, который столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погиб водитель и пострадали 2 пассажира легковушки 1974 г.р. и мальчик 2018 г.р. Состояние здоровья пострадавших - тяжелое», - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.