Румыния временно отзывает своего посла из Беларуси для проведения консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей, от которых ранее белорусская сторона потребовала сократить свое дипломатическое присутствие в Минске.

Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в своем Twitter.

«Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Беларусь должна понять, что использование дипломатического давления на страны — участницы Евросоюза не поможет диалогу и не принесет положительных результатов», — написал он.

Напомним, что после того как Министерство иностранных дел Беларуси отозвало белорусских послов из Литвы и Польши, а также потребовало от этих стран пойти на аналогичный шаг и отозвать своих дипломатов из Минска, ряд государств в знак солидарности с литовскими и польскими партнерами тоже вызвали собственных послов в столицы для консультаций. Среди них: Великобритания, Германия, Болгария, Латвия, Словакия, Чехия, Эстония.