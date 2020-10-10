Сегодня, 10 октября, в работе киевского метро возможны изменения. Это связано с матчем Лиги наций между футбольными сборными Украины и Германии, который пройдет в столице.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Как сообщается, ограничение (закрытие) возможно на вход для пассажиров станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча, который состоится в 21:45, и станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после его окончания.