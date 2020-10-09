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Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в Государственное бюро расследований о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

«Это заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины, относительно незаконного влияния народных депутатов Украины на членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с использованием служебного положения, статуса депутата», - говорится в сообщении.

В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличный давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены комиссии связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга «ДТЭК».

Учитывая сложившиеся обстоятельства, члены НКРЭКУ защищают свои права и деловую репутацию, гарантированную им законом.

«Это обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина» - резюмировали в комиссии.
ForUm

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