В Церкви к 30-й годовщине дарования Украинской Православной Церкви Грамоты Патриарха Алексия II о самостоятельности и независимости в управлении стартовал проект «История УПЦ: как это было».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, цикл интервью со старшим поколением киевского духовенства, которое помнит события, когда наша Церковь возрождалась, проведет заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Последние 30 лет в истории нашей Украинской Православной Церкви оказались достаточно насыщенными: в чем-то трагическими, в чем-то положительными. Было очень много событий. Кроме официальных, о которых мы все знаем, хотелось бы услышать впечатления от тех людей, которые были очевидцами этих событий», – сказал протоиерей Николай Данилевич в своем вступительном слове.

Открывает цикл бесед видеоролик «Грамота о независимости УПЦ: как это было?». Первый гость – архимандрит Алипий (Светличный), настоятель храма апостолов Петра и Павла на Нивках в Киеве. В юности он проводил сбор подписей за возвращение Церкви Киево-Печерской Лавры, стал первым иноком обители, а в день дарения Грамоты о независимости УПЦ организовал крестный ход верующих Киева в Софийский собор.

Кроме того, архимандрит поделился воспоминаниями о событиях 1992 года, когда Киевский Митрополит неожиданно ушёл в раскол, начались захваты храмов.

Как сообщалось ранее, к празднованию 30-летия предоставления УПЦ статуса независимой и самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии, Синод УПЦ призвал церковных ученых исследовать историю Украинской Православной Церкви после 1990 года и поручил Киевской духовной академии подготовить современное пособие по истории Православия на украинских землях.