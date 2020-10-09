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 Нет ничего страшнее, чем выдумать ложь и самому в неё поверить.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нынешний век, наверное, более, чем когда-либо, век позерства.

Множество людей в соцсетях пытаются показать окружающим себя с лучшей, по их мнению, стороны. Почти все хотят выглядеть богаче, красивее, умнее, чем на самом деле.

И здесь кроется главная проблема: люди не пытаются быть богаче, красивее и умнее, а пытаются казаться богаче, красивее и умнее. И это касается не только далеких от веры, – многие христиане также стремятся казаться благочестивее, нравственнее, добрее. Мы даже не замечаем, сколько сил и энергии уходит на создание такого ненастоящего иллюзорного, а если говорить совсем честно, лживого образа», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что проблемы от создания иллюзорного образа начинаются уже сейчас.

«Если одинокая женщина ищет пару, улучшая свои изображения в фоторедакторах, она рискует разочаровать свою возможную половинку при столкновении с реальностью. Политики, при помощи технических средств создающие себе невероятно огромные, но фальшивые рейтинги, могут проиграть выборы.Что же до нас, христиан, то встреча с Богом, которой никто не избежит, сдует нашу фальшивую праведность и воочию покажет истинное и, возможно, не лучшее состояние нашей души. Не зря многие великие монархи в конце своей жизни, готовясь к смерти, завещали хоронить себя без регалий и других суетных знаков отличия, чтобы предстать перед Творцом как простые люди, ждущие милости», - напомнил владыка.

По мнению митрополита Антония, нет ничего страшнее, чем выдумать ложь и самому в неё поверить.

«Виртуальная реальность очень затягивает, в какой-то момент мы уже и сами начинаем верить в реальность созданного нами «улучшенного» своего двойника. Потому всегда нужно помнить о всевидящем Творце, Который каждый день видит нас настоящими – такими, какими мы есть на самом деле, и Которого невозможно обмануть никакими ухищрениями. Ведь помочь Своему созданию Господь может лишь тогда, когда оно в своей немощи просит помощи, а не когда в невероятной гордыне лепит из себя что-то ненастоящее», - заключил управделами УПЦ.

 
ForUm

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