В Киево-Печерской лавре открылись курсы иконописи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, объявление о наборе в соответствующие группы обучения опубликовали сегодня на сайте монастыря.

В группу иконописи принимаются все желающие возрастом от 16 лет. Занятия будут проходить по четвергам и пятницам, начало занятий — в 17.00.

Кроме того, в лавре начала работу группа по обучению вязанию. На занятия принимаются все желающие без возрастных ограничений. Встречи будут проходить по вторникам, начало — в 17.00.

Записаться или задать вопросы можно через Viber по номеру 093-755-20-09.

Как сообщалось ранее, с середины сентября в Киево-Печерской Лавре начали работу воскресная школа для детей, курсы по звонарству и искусству фотографии. Кроме того, продолжает свою работу детская художественная школа.