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ГАХК «Артем» завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества.

Изделия готовы к досрочной передаче заказчику. В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.
ForUm

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