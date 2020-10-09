также в разделеОбщество
Украинцы смогут бесплатно сдавать тесты на COVID-19 в частных лабораториях 4
ОГА: В Харькове СOVID-больницы заполнены на 100% 8
Украина обновила список стран «красной зоны» 11
В Госпродпотребслужбе считают, что COVID-19 ослабнет вместе с гриппом и ОРВИ 8
Задержана банда, промышлявшая с грузами на территории стран ЕС 22
В Прилуках банда пыталась создать незаконный «райсовет» 9
На Киевщине прикрыли лабораторию международного наркосиндиката 9
Румыния прекратила авиасообщение с Украиной 11
В Украине успешно испытали авиационные ракеты 28
В Кабмине не видят причин для введения чрезвычайного положения 9
В СНБО провели срочное совещание из-за стремительного распространения коронавируса 42
Степанов опроверг сокрытие данных о больных с коронавирусом 16
В Раде предлагают ввести в Украине карантин выходного дня 80
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей 15
В Украине зафиксировано 5804 новых случая COVID-19 20
В Украине начали готовить временные госпитали для больных коронавирусом 42
Генсек ООН опубликовал доклад по ситуации в оккупированном Крыму 47
8 октября. Картина дня 46

Служба безопасности Украины разоблачила в Днипре коррупционный механизм во время проведения процедуры публичных закупок коммунальными предприятиями и органами местного самоуправления, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор коммунального предприятия Днепровского городского совета осуществляет неправомерное влияние на ход и результаты тендеров. Он способствовал победе в открытых конкурсах только субъектов предпринимательской деятельности, должностные лица которых соглашались предоставить ему неправомерную выгоду.

В рамках уголовного производства задокументировано систематическое получение директором коммунального предприятия неправомерной выгоды от частных предпринимателей.

Правоохранителями проведено 32 санкционированных обыска по местам работы, проживания и регистрации должностных лиц Днепропетровского городского совета, одного из коммунальных предприятий и ряда субъектов хозяйствования в Днепропетровской и Запорожской областях. Изъятые во время них доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам досудебного расследования.

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, трем служащим коммерческих обществ, в интересах которых совершались неправомерные действия, по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины, в суд поданы ходатайства об избрании меры пресечения, в том числе о содержании под стражей.

Кроме того, СБ Украины разоблачила должностных лиц одного из департаментов Днепровской городского совета на хищении средств местного бюджета по предварительному сговору с директором одного из частных обществ.

Чиновники вносили в официальные документы недостоверные сведения о стоимости и объемах выполненных работ в ходе ремонта объектов жилищного хозяйства. В результате противоправных действий чиновников бюджету нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. гривен.

Сейчас директору частного предприятия сообщено о подозрении по ч.4 ст.191 УК Украины, судом решается вопрос об избрании соответствующей меры пресечения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги