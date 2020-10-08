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В Одессе духовенство УПЦ и студенты Одесской семинарии стали донорами для онкобольных детей.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал Одесской епархии, участники акции призвали к донорству для помощи больным детям как к одному из добрых дел, необходимых христианину.

«В Одесской епархии утро начинается с доброго дела, – говорит участник акции. – Одно из этих добрых дел – это благотворительная сдача крови <...>, чтобы помочь частичкой своего тела для людей, которые в этом нуждаются и особенно для детей, которые болеют онкологическими заболеваниями».

«Для каждого христианина очень важно участвовать в любых направлениях, в которых можно поделиться чем-то с ближним, – сказал священник, сдавший кровь. Сдать кровь, быть донором это не так опасно, не так страшно, как об этом говорят. И если у вас позволяет здоровье, то это тот минимум, на который способен каждый человек». 

 

Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Одесской епархии в течение года сдают около 500 литров крови, чтобы поддержать здоровье тяжелобольных.

Благотворительная донорская акция по сдаче крови верующими и духовенством епархии проходит уже четвертый год.
ForUm

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