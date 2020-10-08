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Детективы НАБУ совместно с СБУ осуществляют обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЗАО «Украинское Дунайское пароходство» нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЗАО «УДП», которые в дальнейшем вывезли за границу.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.
ForUm

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