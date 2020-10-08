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Во время официального визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику невинным жертвам на территории главной соборной церкви Великобритании – Вестминстерского аббатства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Президентская чета почтила память погибших всего мира, которые подверглись притеснениям, насилию и войнам, и в частности жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и вооруженного конфликта на востоке нашей страны.

В память о погибших была прочитана поминальная речь.

Также Зеленский осмотрел экспозицию Музея военного штаба Уинстона Черчилля. Президент сделал запись в Книге почетных гостей Музея.
ForUm

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