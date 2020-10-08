Главное следственное управление Государственного бюро расследований совместно с Управлением внутреннего контроля и Управлением обеспечения личной безопасности ГБР в ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства провело инвентаризацию контрафактных табачных изделий, которые были арестованы и хранятся на специализированных складах.

При обследовании указанных складских помещений на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По собранным материалам следственными Государственного бюро расследований открыто уголовное производство по факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Офис генпрокурора определил подследственность в данном уголовном производстве за Национальным антикоррупционным бюро Украины.