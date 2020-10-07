В рамках официального визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский посетил базу Королевских ВМС в городе Портсмуте.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Зеленский осмотрел авианосец Королевских ВМС Prince of Wales. Его поприветствовали исполнением Государственного Гимна Украины. Президенту провели экскурсию и показали современное высокотехнологичное оснащение корабля.
Также Зеленский ознакомился с образцами вооружений британского оборонно-промышленного комплекса.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время