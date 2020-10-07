В России под Рязанью горит трава на территории бывшей воинской части, слышны взрывы боеприпасов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации района, в котором произошло ЧП.

«Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет», - сказал он.

По его словам, из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок в 3 км от полигона. «Эвакуирован поселок Кузьминка, в нем проживает 25 человек», - сказал источник.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). По ее данным, в среду, 7 октября, на территории расположенного в лесу склада боеприпасов ЗВО в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелось трава. «Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», - сообщили в пресс-службе.

По информации военных, штатный пожарный расчет воинской части приступил к ликвидации огня, «но остановить возгорание не удалось».

«В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

«Угрозы близлежащим населенным пунктам нет», - подчеркнули в пресс-службе.