Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Центрального отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 оперуполномоченные отдела криминальной полиции, находясь на месте происшествия, где были обнаружены тела умершего мужчины, завладели его банковской карточкой и сим-картой с абонентским номером. В дальнейшем правоохранители начали пользоваться банковской картой умершего.

Кроме этого, в январе 2020 года указанные оперуполномоченные с целью повышения показателей в своей работе в Мариуполе безосновательно задержали приезжего мужчину. И заставили задержанного признаться в том, что он приехал в город якобы с целью сбыта наркотических средств путем так называемых «закладок». Создав искусственные доказательства совершения преступления, оперуполномоченные вызвали следственно-оперативную группу, которая задержала мужчину.

В дальнейшем, правоохранители выдвинули задержанному требование предоставить им 200 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности, а также освобождение из-под стражи. И путем обмана получили от жены задержанного мужчины около 50 тыс. гривен, которые они распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, азартные игры.

Таким образом, полицейские подозреваются в:

похищении официального документа, совершенного из корыстных побуждений или в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины);

заведомо незаконном задержании из корыстных побуждений либо в иных личных интересах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины);

незаконном проведении по предварительному сговору группой лиц обыска жилья, совершенном должностным лицом с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины);

завладении официальным документом путем злоупотребления лица своим служебным положением, совершенного из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины);

превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, при отсутствии признаков пыток, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 365 УК Украины);

заведомо ложном сообщении следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 УК Украины);

тайном похищении чужого имущества (краже), совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 УК Украины);

завладении чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемым меры пресечения.