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В рамках официального визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи Великобритании, Герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней  Кембриджской Кэтрин Миддлтон.

По состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки. В Министерстве здравоохранения Украины говорят, что пока в стране не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии.

У пятого президента Петра Порошенко, который госпитализирован с двусторонним воспалением легких вследствие коронавирусной болезни, - сгущение крови, вследствие чего врачи не могут сделать анализ и проконтролировать состояние его здоровья.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из базы данных МВД РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление российского оппозиционера Алексея Навального после получения деталей этого дела.

Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) оштрафовало Газпром на еще 29 миллиардов злотых (эквивалент 7,6 млрд долл.) из-за отсутствия сотрудничества в ходе расследования по строительству газопровода «Северный поток-2».

Нобелевскую премию по химии за 2020 год присудили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудний за разработку метода редактирования генома.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.  
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