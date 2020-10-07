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В Министерстве здравоохранения Украины говорят, что пока в стране не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии. В Минздраве объяснили, что такое волна COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка (до 10 тысяч и более случаев), затем падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в день.

«Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется», - сказал Ляшко.

В Минздраве говорят, что в Украине с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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