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У пятого президента Петра Порошенко, который госпитализирован с двусторонним воспалением легких вследствие коронавирусной болезни, - сгущение крови, вследствие чего врачи не могут сделать анализ и проконтролировать состояние его здоровья.

Как передает Укринформ, об этом рассказала его супруга Марина Порошенко в интервью Янине Соколовой в программе «Соромно».

«Что касается Петра Алексеевича, действительно, его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице. Он получает там комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая, и даже врачи не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как он чувствует себя, как протекает болезнь», - рассказала Порошенко.

В то же время, Марина Порошенко заметила, что их дочь Евгения переносит COVID-19 гораздо легче.

«Она дает температурные вспышки, которые хорошо снимаются жаропонижающими средствами», - отметила супруга пятого президента.

Напомним, 29 сентября пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19.
ForUm

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