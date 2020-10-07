Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление российского оппозиционера Алексея Навального после получения деталей этого дела.

Об этом он заявил на совместной с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает УНИАН.

«Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали от немецкой стороны, прежде всего, и тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров», - отметил Зеленский.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы «Новичок».