Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при МКИП. Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
«Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения. В условиях растущей глобализации - это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций», – отметил он
Кроме этого, в Национальный перечень войдут:
- технология создания клембовской сорочки «с цветком»;
- пасхальное гуляние «водить Володаря» в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области;
- борщевская народная вышивка;
- карпатский лыжныкарство.
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