Культура приготовления украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при МКИП. Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения. В условиях растущей глобализации - это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций», – отметил он

Кроме этого, в Национальный перечень войдут:

- технология создания клембовской сорочки «с цветком»;

- пасхальное гуляние «водить Володаря» в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области;

- борщевская народная вышивка;

- карпатский лыжныкарство.