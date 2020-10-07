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Вчера, 6 октября, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Марошу Шевчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В соответствии с указом президента, Шевчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность.

«Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с Российской Федерацией, чтобы решить ситуацию с энергетической безопасностью не только для Украины, но и для всей Европы», - сказал глава Украинского государства.

Шевчович поблагодарил Зеленского за награду.

«У вас есть причины для гордости. Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом», - отметил вице-президент Еврокомиссии.
ForUm

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